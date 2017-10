Les cinc organitzacions sindicals amb representació al consell de la policia espanyola són el Sindicat Unificat de Policia (SUP); la Confederació Espanyola de Policia (CEP); la Unió Federal de Policia (UFP); el Sindicat Professional de Policia (SPP) i l'Alternativa Sindical de Policia (ASP).

Els sindicats demanen informació sobre la compensació prevista per als agents de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) de l'anomenada 'operació Copèrnic' que des del 20 de setembre tenen "suspesa" la seva jornada específica, si bé han mantingut "la disponibilitat permanent al 100%". Els sindicats també plantegen una compensació econòmica en forma de "serveis extraordinaris" per als grups que durant l''operació Copèrnic' han treballat a Madrid en haver realitzat "un sobreesforç a causa dels efectes que ha provocat la situació a Catalunya". Tot i que pugui semblar increïble, els policies espanyols que van atonyinar un miler de ciutadans pacífics durant la celebració del referèndum d'autodeterminació l'1-O han de rebre -doncs- una compensació econòmica.

El al ferri on està la policia espanyola, al Port de Barcelona

