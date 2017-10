Cs vol que la Fiscalia i l'Alta Inspecció entrin a les escoles dels Països Catalans

Ciudadanos adverteix en el text registrat al Congrés que sota l'eufemisme de "debatre la situació política" a les aules, s'estan duent a terme "adoctrinaments ideològics a nens i nenes de totes les edats" i invitacions a participar en moviments de protesta o la realització de pancartes; tot i que -diuen- aquests "no són fets nous" sinó que porten "dècades" produint-se.

A més, sol·licita desenvolupar també la normativa vigent perquè contempli l'exigència de "responsabilitats disciplinàries" a directors i professors per la realització d'actuacions d'"adoctrinament de l'odi nacionalista", i perquè la Fiscalia "pugui perseguir amb diligència els delictes d'odi la víctima dels quals són els menors de centres educatius". Finalment, demanarà un desenvolupament legislatiu que garanteixi que les famílies i persones que denunciïn les activitats de suposat adoctrinament "gaudeixin de la protecció adequada, inclòs l'anonimat, amb la plena garantia de la indemnitat davant de qualsevol comportament dirigit a perjudicar-los", especialment en el cas dels menors.

Ciudadanos demana desenvolupar el marc normatiu per tal que l'Alta Inspecció Educativa de l'Estat pugui realitzar "requeriments i inspeccions en centres educatius", realitzar informes sobre les decisions de les administracions educatives i continguts curriculars i garantir la "neutralitat ideològica i política dels centres docents".

