ERC convoca un consell nacional extraordinari aquest dissabte per clarificar la posició

ERC farà un consell nacional extraordinari aquest dissabte, a partir de les 10.30h, amb l'objectiu d'abordar l'escenari polític actual a Catalunya. Els fets més recents recullen la declaració d'independència i la seva posterior suspensió al ple del passat dimarts; així com el requeriment del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, com a pas previ a aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya si el President Puigdemont no frena el procés sobiranista. Això és inimaginable si, a més, tenim en compte les pressions que la mateixa ERC ha traslladat a Puigdemont per a que aixequi la suspensió i declari la independència definitivament.