Justo Molinero, un independentista de “Santako”

Salinero és l’home del PSC que substitueix Garcia Prieto en el moment en que l’escàndol l’obliguen a dimitir de la potent Federació de cases regionals andaluses a Catalunya (FECAC). Persona de confiança de Nuria Marín (alcaldessa de l’Hospitalet) i també del Garcia Prieto, que malgrat la seva dimissió controla a fons la Fira d’Abril de Catalunya.Salinero proposa a Justo Molinero i en nom del PSC l’organització d’un dels festivals musicals que multitudinàriament organitza Ràdio Tele-Taxi al recinte de la Farga d’Hospitalet a favor d’una Catalunya dins d’Espanya.La proposta indigna a Justo Molinero -sigui per la seva evolució interessada o no amb els entorns republicans i independentistes-, i el fa fora de la taula pel que considera la proposta del PSC un insult. Aquell dia, Justo Molinero, amb el seu gest es va convertir en un destacat independentista de Santa Coloma de Gramenet.

