Cauen els webs de TV3 i Catalunya Ràdio per un sospitós atac hacker

Un atac de DDoS, és un intent d’interrompre temporalment el serveis d'un host. Es tracta d’una denegació de servei que consisteix en atacar a un servidor de servei fent servir un gran nombre de màquines atacant un servidor mitjançant trames IP amb estructures de dates o flags erronis, per tal que el servidor augmenti el seu temps de processador i que deixi de donar servei per manca de memòria física.

Sembla que hi ha un atac DDoS contra @CCMA_cat . Les webs de @TV3cat i @CatalunyaRadio estan caigudes. Anirem informant.

