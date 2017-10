Plataforma de militants del PDeCAT a favor d'aixecar la suspensió de la Declaració d'Independència

Última actualització Divendres, 13 d'octubre de 2017 23:25 h

Recullen adhesions per exigir la proclamació de la República Catalana aixecant la suspensió de la Declaració d'Independència.

0 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El manifest porta per nom PER LA REPÚBLICA CATALANA, AIXEQUEM LA SUSPENSIÓ DE LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA i diu: "L’any 2007, una colla de militants de l’avui PDeCAT ens vam constituir com a Plataforma per la Sobirania. Un moviment de base i transversal al si d’un partit que sabíem favorable a l’exercici del dret de l’autodeterminació. El 2008 el suport majoritari de la militància va fer possible que gràcies a aquell moviment, el partit definís per primer cop el país que volia com a ‘Una nació lliure i sobirana’."

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes DI, PDeCAT, Puigdemont, Referèndum

Notícies relacionades

Entre els primers signants hi trobem:Deu anys després, l’evolució de la societat catalana i la determinació d’aquella militància, avui majoritàriament aplegada al si del PDeCAT i nous associats, no només ens dóna la raó, sinó que ens situa al centre d’aquest repte polític sense precedents que el 2017 ens planteja per culminar.Després del magnífic exemple de democràcia, civisme i determinació col·lectiva que va ser el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, culminar vol dir aprovar en el Parlament de Catalunya la Declaració d’Independència de Catalunya i assumir-la en tota la seva dimensió per part del Govern del nostre president, Carles Puigdemont.Volem recordar als nostres representants institucionals la necessitat d’assumir fins a les darreres conseqüències els efectes de la nova legislació aprovada pel Parlament els dies 6 i 7 de setembre. Un compromís que, confiem plenament, afrontaran sense dubtar i sense defallir en cap moment.Recordem, també, a la direcció del partit, al Govern de Catalunya amb el president al capdavant, i ales nostres diputades i diputats, que ens representen més que mai, que tenen rere seu un Poble que els dóna suport i que els esperona a culminar el procés d’autodeterminació, declarar la independència i fer el més gran servei que un electe pot fer al seu Poble: garantir-li un futur pròsper, lliure i socialment just.La suspensió de la Declaració d’Independència anunciada pel president Puigdemont va ser oportuna per mostrar a la societat catalana, a l’espanyola i al conjunt de la comunitat internacional, la determinació pel diàleg i per l’entesa d’aquest país i d’aquest Govern en concret. Com deia avui el propi president de la UE, Sr. Juncker, a la taula només hi una part i així el diàleg és impossible. Una nova mostra que s’afegeix a les múltiples ofertes de mediació que hem rebut en els darrers temps.La resposta, però, ha estat més abrupta, rude i predemocràtica del que hauríem pogut imaginar. Els dos principals partits espanyols, Partit Popular i Partit Socialista, han evidenciat un menyspreu absolut cap al president, les institucions catalanes i el conjunt de la nostra societat. També vers els principis democràtics més essencials.I és precisament per respecte a la democràcia, a la dignitat de la societat catalana, i de forma especial als tres milions de persones que es van mobilitzar i als més de 2 milions que varen votar Sí a la independència, que ara proposem amb el major respecte i amb tota claredat, que el vergonyós requeriment enviat pel govern espanyol quedi sense resposta al ser, ja, un Estat sobirà i que la resposta s’adreci als homes i les dones d’aquest país tot donant per finalitzada la suspensió de la Declaració d’Independència i proclamant la República Catalana.