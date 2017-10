El sindicat de mestres denuncia les acusacions d'adoctrinament de l'alumnat

A més, ha criticat que últimament també "s'hagi qüestionat el dret que tenen els alumnes de secundària a donar suport a les vagues d'estudiants". El sindicat català ha defensat que "és una obligació tant del professorat com de les famílies protegir aquest dret i donar-lo a conèixer entre l'alumnat".

Davant aquestes acusacions, USTEC-STEs ha defensat que per ells l'educació també és fomentar l'esperit crític i qüestionar-se totes les informacions que circulen pels mitjans en forma d'opinió publicada o per les xarxes socials.

