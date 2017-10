Última actualització Dissabte, 14 d'octubre de 2017 10:30 h

Asseguren que els símbols de la dictadura "no haurien de ser part d'una democràcia"

La situació política a Catalunya ha revifat l'aparició de grups d'ultra dreta. En les manifestacions unionistes com la del 8 i 12 d'octubre, els radicals es deixaven veure amb tota la seva instrumentària feixista pels carrers de Barcelona, Madrid, València i Palma, davant la impunitat de la policia. En aquest sentit, s'han manifestat alguns experts europeus en memòria històrica que han recordat que, d'alguna manera, el feixisme "encara està viu" a Espanya.

Un manifestant d'ultradreta fa la salutació nazi a Barcelona el dia de la Hispanitat © Ivan Alvarado Comparteix Tweet

L'existència de la Fundació Francisco Franco, els carrers dedicats a figures directament relacionades amb la dictadura o les polèmiques declaracions del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, avisant Puigdemont que podria acabar com Companys, centren l'interès d'alguns experts en memòria històrica.



"És un mal judici a fer. No és responsable parlar sobre execucions en una democràcia", diu el president de la plataforma europea Memòria i Consciència, Göran Lindblad.



Els experts en memòria històrica recalquen la importància que els règims totalitaris siguin estudiats a les escoles però, per contra, no tinguin lloc ni al carrer ni a la política.



Stéphane Michonneau, professor d'història contemporània i especialista en història d'Espanya afirma que "els adeptes al franquisme encara no estan completament desapareguts" i que "la memòria del franquisme, d'alguna manera, encara viu".



Simbologia feixista



En la mateixa línia, l'eurodiputat búlgar Andrey Kovatchev, del Partit Popular Europeu, indica que els símbols de règims totalitaris "s'haurien de prohibir" i no haurien de ser part d'una "societat democràtica".



"La prohibició hauria de ser un element important per a la reconciliació nacional amb la història", reflexiona l'europarlamentari. Kovatchev assenyala, en relació a les declaracions de Pablo Casado, que és "responsabilitat" dels països democràtics "pronunciar-se pels valors del Consell d'Europa".



Per la seva banda, Lindblad explica que cap país, al marge de Sud-àfrica, ha estat capaç de tractar de manera "amigable" amb el seu passat obscur. "Sempre hi ha problemes quan no s'ha gestionat de manera adequada un passat totalitari", afirma.

