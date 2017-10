Totes les mirades posades en Puigdemont

ciutadà tarragoní tarragoní

14 d'octubre de 2017, 12.26 h

Constatat que a l´altra banda de la taula de negociació no hi ha ningú, MH President Puigdemont, reafirmi´s en la declaració de la independència sense por. El poble català sabrà estar al seu lloc de sempre, al seu costat, i junts enfrontar-nos amb força i convicció la repressió que ens envii Madriss. Ens farem visibles, no ho dubti, i ara més que mai, sense defallir fins a aconseguir la llibertat !!