Insta al gobierno que forci una convocatòria d'eleccions a Catalunya

Ciutadans insta al gobierno a què apliqui la llei i forci una convocatòria d'eleccions a Catalunya per tal de "fer fora a Puigdemont". Així ho ha demanat el secretari de Comunicació del partit, Fernándo de Páramo, perquè és la solució "per restablir la normalitat i l'ordre constitucional, recuperar l'autonomia a Catalunya i, sobretot, recuperar la convivència", ha dit.

El secretari de Comunicació de Ciutadans (Cs) i portaveu adjunt al Parlament, Fernando de Páramo

Fernando de Páramo, en una atenció als mitjans aquest dissabte a Barcelona, ha criticat que "en un moment clau" com l'actual, tot depengui del que passi en l'assemblea de la CUP i que aquesta formació "decideixi per 47 milions d'espanyols", apunta.El també portaveu adjunt de Cs al Parlament ha considerat que Puigdemont s'emmiralla en Kosovo per al seu projecte independentista. "I no tenim res a copiar a l'exIugoslàvia; volem que Catalunya s'assembli més a Alemanya o França", ha indicat.