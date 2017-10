Última actualització Dissabte, 14 d'octubre de 2017 12:35 h

El vicepresident del govern apel·la a la unitat "dels demòcrates" per proclamar la república catalana

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



En un dia marcat per les reunions dels partits i entitats sobiranistes per analitzar l'escenari polític actual, Oriol Junqueras, ha manifestat, en el Consell Nacional d'ERC aquest matí, el seu suport al president de la Generalitat. També ha advertit al PSC que no es diferencia del PP pel que fa a la posició del partit socialista a l'aplicació de l'article 155, que suposaria la suspensió de l'autonomia catalana.

El president d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, durant la seva intervenció al consell nacional extraordinari © Jordi Bataller Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, DUI, independència, oriol junuqeras, psc, unitat

Oriol Junqueras ha comunicat, en el consell nacional extraordinari d'aquest dissabte on s'ha abordat l'escenari polític actual de Catalunya, que ERC dóna suport al president de la Generalitat. "Ens cal reiterar la confiança en la unitat d'acció, del Govern i de la majoria parlamentària", ha dit.



El líder d'ERC també ha volgut enviar un missatge als socialistes: "avui dia el PSC, més petit que el 2010, no es diferencia del PP en la proposta d'aplicar el 155". I els ha recordat que "en la manifestació contra la retallada de l'Estatut hi havia els dirigents del PSC".



"Unitat dels demòcrates"



El vicepresident del govern ha apel·lat a la unitat de l'independentisme perquè "és imprescindible per assolir la República", ha asseverat. I ha afegit que "som aquí per preservar la unitat imprescindible per fer el camí, és la nostra força".



El també president d'ERC ha apostat pel diàleg en el compliment del mandat de l'1-O. "Evidenciem als ulls del món que estem oberts al diàleg i el govern espanyol s'hi nega", ha dit.



"La millor manera de fer la independència és poder-la fer dialogant amb tothom, com a mínim amb la comunitat internacional", ha reiterat Junqueras, que també ha aprofitat l'ocasió per tancar la porta a la reforma constitucional plantejada per PSOE i PP.



Notícies relacionades