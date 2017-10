Claravalls Claravalls Claravalls

14 d'octubre de 2017, 19.48 h

Totalment d'acord amb vosaltres -CUP i ANC-. És el que es va pactar...48 h. I proclamació de la República de Catalunya.Junts pel sí vigileu...les promeses són les promeses.Si no ho feu no compteu més amb nosaltres..no sigueu uns traïdors com unió del duran i lleida.No som titelles...nosaltres vàrem rebre hòsties per defensar la llibertat de Catalunya...ara us toca a vosaltres de complir amb el poble de Catalunya 48 hores i proclamació de la República de Catalunya.No ens falleu.Ho us... Llegir més