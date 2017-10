El govern anuncia incentius fiscals per a les empreses en una Catalunya independent

Última actualització Diumenge, 15 d'octubre de 2017 09:50 h

Argumenta que les companyies gaudiran d'un "marc normatiu millor" i preveu la regulació del mercat elèctric

El departament d'Economia ha fet públic un document on assegura que una Catalunya independent és una "oportunitat per a millorar a mig termini les condicions de mercat entre les quals s'han mogut les empreses fins avui dia". Tindria un marc fiscal més favorable a l'economia productiva, que ha de permetre "l'estímul de noves inversions, la creació d'ocupació i la dinamització del dens teixit de microempreses i pimes sobre les quals pivota una bona part del PIB de Catalunya".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, dirigint-se a l'hemicicle

En aquest sentit, entre els incentius fiscals que preveu el Govern, s'hi troba la reformulació de l'impost de societats en el sentit de preveure deduccions per guanyar "eficàcia, neutralitat i transparència en la seva configuració". També, la millora del tractament fiscal de les pimes i empreses intensives en coneixement; o la millora del tractament fiscal dels beneficis reinvertits en la mateixa activitat. El Govern aclareix que aquestes mesures de política fiscal tindran en compte el Tractat de Funcionament de la Unió Europea que preveu "evitar la discriminació entre empreses i la distorsió de la competència". A més, es calcula que la hisenda d'una possible república catalana ingressaria 24.000 milions d'euros més per la recaptació dels impostos estatals que es paguen a Catalunya (IRPF, Impost de Societats, IVA, etc.) que superarien àmpliament els aproximadament 10.500 milions d'euros de major despesa que suposaria l'assumpció de les noves funcions que hauríem de desenvolupar com a Estat.



Millora de la regulació del mercat elèctric

El Govern també preveu que si el mercat energètic català deixés de dependre del mercat espanyol, podria abaixar els preus de l'energia tant per als consumidors domèstics com per a les pimes, ja que deixaria "d'estar condicionada per l'oligopoli que domina el mercat espanyol i del cost d'amortització de les grans inversions sobredimensionades".

Creació d'un Mercat Alternatiu Borsari

El Govern també preveu impulsar un Mercat Alternatiu Borsari (MAB) propi que ajudi les pimes a diversificar el seu finançament. L'executiu català critica que el MAB espanyol té una "reduïda liquiditat" i unes condicions d'accés "enfocades a grans empreses". El Govern creu que la Borsa de Barcelona, que ha anat perdent funcions dins de l'estructura de la Borsa de Madrid (BME), podria guanyar noves funcions dins del nou MAB.

