Què comporta el trasllat de la seu social d'una empresa?

QUERIDO NA ZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

15 d'octubre de 2017, 18.13 h

SI, SI PERO NO DICEN NADA DE LOS QUE HAN CAMBIADO LA SEDE FISCAL, JUA JUA JUA JUA JUA





ESTAN ACOJONADITOS DE QUE SE HAN IDO MAS DE 600 EMPRESAS EN POCOS DIAS.





QUERIDOS NAZIS



HE ESTADO UNOS DIAS EN ANDORRA, DONDE NO HE VISTO NI UNA PUTA ESTELADA, Y REGRESO CON LA DUDA QUE TIENE TODO EL MUNDO, DESDE LA CUP HASTA RAJOY, ¿SE HA DECLARADO LA INDE O NO?



APARENTEMENTE TENEIS EL RECORD DEL ESTADO CON MENOR DURACION DE LA HISTORIA (unos 8 segundos que fue lo que duraron los aplausos), YA LO T... Llegir més