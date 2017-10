Els membres d'ERC han iniciat una marxa amb clavells a les 6.00 del matí fins al lloc del Castell de Montjuïc on va ser mort l'expresident de la Generalitat. Allà, han fet una ofrena floral i han cantat l'himne de Catalunya.

Tanmateix, Pilar Rebaque, advocada i membre de la Comissió de la Dignitat, ha demanat al gobierno que demani perdó per l'afusellament de Companys.

En aques sentit, Bosch ha afirmat que el que estan fent "és democràtic, cívic i pacífic". Per això, sentencia que no permetran que els titllin "d'inconscients".

