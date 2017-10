L'homentatge a Lluís Companys s'omple de paralelismes amb la situació política actual

No hi ha cap vot

A primera hora del matí, membres del PDeCAT i ERC han reivindicat la llibertat i la dignitat amb una marxa amb torxes i clavells que ha començat a les 6.00 del matí. Han recorregut fins el lloc del Castell de Montjuïc on va ser mort l'expresident de la Generalitat. Allà, han fet una ofrena floral i han cantat l'himne de Catalunya.

El líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha sentenciat que "l'estratègia de l'Estat contra la figura de Companys és la que fan servir ara per intentar derrotar-nos com a poble". " No ens poden titllar d'inconscients ", ha dit, perquè el que estan fent "és democràtic, cívic i pacífic", ha afegit el republicà.

Per la seva banda, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha mostrat aquest matí la seva confiança en arribar fins al final del procés sobiranista. "Guanyarem perquè tenim la raó i la força per aconseguir-ho ", ha sentenciat.



"Parlar de Companys és parlar de dignitat i coratge"



El president ha dit que Companys va ser afusellat "per ser president de Catalunya" i ha criticat que 77 anys després la seva figura "no ha rebut el tracte digne que mereix".

D'altra banda, els membres de la Mesa del Parlament han participat de l'ofrena. La presidenta, Carme Forcadell, ha lamentat que l'Estat "encara no ha demanat perdó" per l'afusellament de l'expresident Lluís Companys. Forcadell s'ha mostrat convençuda que Catalunya continuarà "avançant gràcies a l'empenta de la seva gent".

La presidenta del Parlament ha recordat que Companys ha estat l'"únic president assassinat pel feixisme a Europa" i ha assegurat que no volen "revenja" sinó "justícia per totes les persones assassinades pel franquisme", que van ser deportades a camps de concentració i que van ser condemnades "injustament".



Ofrena floral al Fossar de la Pedrera: crides al diàleg, l'unitat i la república

El vicepresident Oriol Junqueras, després de fer l'ofrena floral d'ERC, ha afegit que el compliment del mandat s'ha de fer sempre "des de la màxima voluntat d'entesa i diàleg possible" i s'ha mostrat convençut que en el món "segur que hi ha molta gent que té ganes de dialogar i reconèixer la república catalana".

Per altra banda, s'ha manifestat la CUP, que tot i sortir en defensa del President Puigdemont, li ha exigit que declari demà la república catalana . La diputada Gabriela Serra, ha assegurat "no sabem com acabarà Puigdemont, però podem assegurar que si ha d'acabar com Companys primer n'hi haurà molts més, no estarà sol".