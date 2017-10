Última actualització Diumenge, 15 d'octubre de 2017 12:15 h

El president de la Generalitat lamenta que 77 anys després se segueixi banalitzant el crim de Lluís Companys

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordat, en una breu intervenció després de l'ofrena floral a la tomba de Lluís Companys, que l'expresident va ser afusellat "en nom de l'ordre i la legalitat" i ha lamentat que 77 anys després el PP encara continua "banalitzant el crim".

Puigdemont ha lamentat que quan se suposa que l'ordre i la legalitat "han canviat", el partit que governa espanya "tria com a socis a les manifestacions els qui alcen el braç feixista amb total impunitat".El president ha dit també que Companys va ser "víctima d'un combat molt desigual" entre legitimitat i dignitat democràtica i, il·legitimitat i "baixesa del feixisme emparat en la força de l'Estat".Tanmateix, Puigdemont ha mostrat el seu compromís amb "la pau, el civisme, la serenor, la fermesa i la democràcia com a inspiradors de les decisions que han de prendre", un dia abans de respondre al requeriment de Rajoy.D'altra banda, ha defensat el seu c ompromís amb l'escola pública després de les crítiques que ha rebut els últims dies. Ha reivindicat que contra la "indignitat" d'aquells que calumnien l'escola catalana, la "dignitat" dels mestres.