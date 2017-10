El PSC segueix l'estratègia de C's i insta a Puigdemont a convocar eleccions

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

15 d'octubre de 2017, 15.37 h









El "gran" Salvador Illa, que era alcalde de la Roca del Vallès, un poble de 10.000 habitants,i que ha passat a ser secretari d'organització d'un partit en PLENA DECADÈNCIA on els pocs que hi queden s'han de repartir els càrrecs i de vegades més d'un per militant, . . .





. . . aquest gran home i gran polític, ÉS TAN CRETÍ I TAN PPEDANT que creu que amb els seus "sàvis" advertiments, NO DEMOSTRARÀ SER UN PPOBRE I GROTESC PPEDANT ESPPANYOLISTA.







Com diuen ells mateixosL ... Llegir més