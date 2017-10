No hi ha cap vot

En declaracions al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Junqueras ha insistit que la unitat del sobiranisme és "imprescindible" per recórrer el camí de la república. "La necessitem i això és el que fem, cosir sempre aquesta unitat", ha manifestat.

El dirigent republicà, a poques hores abans que el president Puigdemont contesti el requeriment de l'Estat sobre si ha declarat o no la independència, ha advocat pel diàleg amb "tothom qui puguem" perquè és "un valor" per fer la república.

Preguntat sobre si aquest dilluns tornarà a ser un dia històric, el president d'ERC no ha donat cap pista i només ha dit que "aquests dies ho són una mica tots d'històrics". "L'objectiu és culminar la república", ha reblat.

D'altra banda, el també conseller d'Economia, ha assegurat que continuaran treballant per fer créixer l'economia malgrat les "traves" que hi posa el govern espanyol, en referència al document presentat pel Departament d'Economia on es proposen incentius fiscals per atraure empreses en una Catalunya independent.