Noves imatges mostren els dubtes de la policia espanyola a l'hora de carregar l'1-O per la resistència pacífica

En un vídeo s'observa com un dels agents s'acosta a un altre lamentant que no s'hagués previst la quantitat tan important de gent que hi havia reunida a les portes de l'escola. La resposta de l'altre agent és: "tranquil, això és el que es busca".

Més tard, un altre dels agents es dirigeix a qui manté contacte telefònic amb un dels caps operatius i mostra els seus dubtes de poder entrar al col·legi. "Hem arribat i hi havia almenys 300 persones. Fa 20 minuts que som aquí", diu l'agent.

El mateix policia li explica que faran un passadís per entrar a l'escola. Però la fórmula no convenç l'agent que parla per telèfon i li etziba "de veritat creus que entrarem aquí?".

Minuts més tard, després de la conversa telefònica amb un dels caps dels operatius es procedeix a la càrrega.

Durant les imatges gravades per una càmera Go Pro de la policia a les que ha tingut accés l'ACN també es veu com un agent s'acosta a l'encarregat de rebre les ordres i li comenta que una advocada s'ha apropat a parlar amb ells, tot i que no li fan cas.

Es tracta d'una de les lletrades voluntàries que assessorava els ciutadans concentrats a les portes del col·legi i que pretenia que l'entrada no fos violenta.