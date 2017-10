La CUP surt en defensa de Puigdemont

Última actualització Diumenge, 15 d'octubre de 2017 16:00 h

"Si Puigdemont ha d'acabar com Companys no estarà sol, primer n'hi haurà molts més"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La diputada de la CUP, Gabriela Serra, ha sortit en defensa del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha assegurat que "no tindrem novament un president amb els peus nus a terra, amb els ulls oberts dient visca Catalunya i visca la República, davant d'un mur d'afusellament". Ho ha dit en referència a les declaracions del portaveu del PP, Pablo Casado, on afirmava que Puigdemont podria acabar com Companys. Ada Colau, ha demanat aquest matí en l'ofrena floral que se'l cessi del càrrec.

La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Gabriela Serra, ha assegurat aquest diumenge que "no sabem com acabarà Puigdemont, però podem assegurar que si ha d'acabar com Companys primer n'hi haurà molts més, no estarà sol".

Serra ha fet aquestes declaracions després de l'ofrena floral a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, on també ha assegurat que "espero i desitjo que això no passi mai".

Tot i així, la diputada cupaire ha insistit que Puigdemont convoqui un ple extraordinari on es declari la República. Serra ha dit que "el que hem de fer és aplicar l'article 4.4 de la Llei del referèndum".

Notícies relacionades