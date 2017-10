Última actualització Diumenge, 15 d'octubre de 2017 19:30 h

Respon a Puigdemont que la "pau, fermesa i democràcia" "no es poden entendre" fora del marc legal

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



En un dia marcat per l'homenatge a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys i quan falten poques hores perquè Puigdemont respongui el requeriment de Rajoy sobre si va declarar la independència o no dimarts passat, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido afirma que la "pau, fermesa i democràcia" a què s'ha referit el president Puigdemont en l'ofrena floral a la tomba de Companys, "no es poden entendre "fora del marc legal".

Pla mitjà del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Seguretat © Pol Solà Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, catalunya, DUI, Juan Ignacio Zoido

Notícies relacionades

En declaracions als mitjans abans d'una reunió amb ministres de l'interior europeus a Sevilla, Zoido ha demanat a Puigdemont que "escolti la societat catalana", que ha conduït "al caire del precipici", ha dit.El ministre li ha recordat que "encara és a temps" de fer marxa enrere, en referència a la resposta que el president de la Generalitat ha de donar aquest dilluns al requeriment del govern espanyol.Zoido també s'ha referit a un possible transvasament d'agents de Mossos d'Esquadra a la policia estatal. En aquest sentit ha dit que avui "no és una prioritat" però que "si les circumstàncies ho recomanen" es podria posar en marxa la "previsió legal" per fer-ho possible.