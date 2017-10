L'alcaldessa de París assegura que li han proposat formar part d'una mediació entre Catalunya i l'Estat

Última actualització Diumenge, 15 d'octubre de 2017 21:00 h

Hidalgo aposta pel diàleg i planteja que la constitució espanyola sigui "reformada"

A poques hores perquè Puigdemont respongui el requeriment de Rajoy si ha declarat o no la independència de Catalunya, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha assegurat que li han proposat formar part de la mediació entre Catalunya i l'Estat. No ha concretat d'on prové l'oferta ni quin ha estat la seva resposta.

Hidalgo creu que "hi ha diverses ofertes de mediació sobre la taula" i ha assegurat que "cal el diàleg per sortir del carreró sense sortida".



En aquest sentit, ha dit que cal que "totes les organitzacions que puguin contribuir-hi ho facin perquè la violència que s'ha vist ha estat molt xocant".



L'alcaldessa ha afirmat que Catalunya "forma part d'Espanya" però ha destacat que té una llengua i una cultura pròpies i que l'Estat està format per autonomies molt fortes.



"Potser cal que la constitució espanyola sigui reformada i que s'adeqüi l'estatut d'aquestes grans autonomies", ha plantejat. D'altra banda, en una piulada a les xarxes socials ha dit que no creu que la independència de Catalunya "sigui bona per a ella mateixa ni per a Espanya".

