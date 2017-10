Els Comitès de Defensa del Referèndum es coordinen per sortir al carrer si s'aplica el 155

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 05:00 h

Avui a les 10.00h venç el termini perquè Puigdemont aclareixi si va declarar o no la independència

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Els Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) van néixer a molts punts del país per obrir les escoles i garantir l'1-O. El dissabte es van reunir a Sabadell per coordinar-se davant la possible aplicació de l'article 155 o si es produeixen detencions en els pròxims dies. A les 10.00 del matí acaba el termini perquè Puigdemont respongui al requeriment de Rajoy.

Membres del gobierno ja van anunciar fa dies que si la resposta del president de la Generalitat confirma que va declarar la república catalana dimarts passat, "actuarien amb totes les mesures necessàries", deixant la porta més que oberta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que suposaria la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

El líder del PPC, Xavier Albiol, ja apuntava que Ensenyament i Interior serien un dels possibles punts d'intervenció per part de l'Estat. Ahir mateix, el ministre de l'interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar que no descarta activar la "previsió legal" per facilitar el pas d'agents dels Mossos a la policia estatal

La trobada del dissabte va aplegar membres d'un centenar dels CDR que hi ha arreu del territori i pretenia crear una xarxa a nivell "supramunicipal".



Els comitès han informat en un comunicat que impulsaran i se sumaran "a les mobilitzacions al carrer per defensar la voluntat popular, contra la repressió i per la retirada de les forces d'ocupació de casa nostra".

Notícies relacionades