Tot el país pendent de la resposta de Puigdemont

16 d'octubre de 2017, 07.07 h







"No sé per què" però quelcom em diu que potser estem arribant al final d'una llarguíssssssssima espera de 40 anys.









QUINA EMOCIÓ !! !!★!! !!







En certs moments de la vida vaig arribar a pensar que potser algun dia hauríem de guardar moltes ampolles de quinto de cervesa i anar a la benzinera a comprar un bidó de súper -que és la més explosiva- per poder omplir un macuto amb còctels molotov abans de sortir als carrers i a les places decidits a cremar tot allò que fes nosa.

