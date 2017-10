Puigdemont evita respondre i ofereix dos mesos de diàleg

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 08:45 h

El gobierno de Rajoy va advertit que qualsevol altre tipus de resposta, com una carta o una simple reiteració del seu discurs, no evitaran l'aplicació de l'article 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost al requeriment del govern espanyol de Mariano Rajoy amb una carta on no explicita si s'ha declarat o no la independència però manté la suspensió de la declaració d’independència que va anunciar al seu discurs del Parlament del dia 10 d’octubre. En la missiva, el president de la Generalitat demana dos mesos per “dialogar” amb el president espanyol.

Puigdemont, a més, reclama fixar de manera immediata una reunió bilateral amb Rajoy per "explorar els primers acords" entre els dos governs, i l'insta a "no deixar que la situació es deteriori més", a "reconèixer el problema i mirar-lo de cara" per solucionar-lo.

El president aprofita també per demanar a l'Estat que aturi i reverteixi la "repressió contra el poble i el Govern de Catalunya", i cita també els processos oberts contra el major dels Mossos i els líders de l'ANC i Òmnium.





Consulta aquí la carta completa de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy https://t.co/Q5GTPoZAXf pic.twitter.com/fChxrYZqsw — directe!cat (@directe) October 16, 2017 Adjunts a la carta, Puigdemont inclou enllaços a la transcripció de la seva compareixença al Parlament del passat dimarts, i resolucions i declaracions de líders i estaments internacionals en favor del diàleg i la mediació. No inclou però, el document que van signar després del ple del dia 10 els diputats de JxSí i la CUP.

El Gobierno va afirmar que qualsevol altre tipus de resposta, "com una carta o una simple reiteració del seu discurs", no evitaran l'aplicació de l'article 155, que suposa la suspensió de l'autogovern català.

