Es disparen les signatures a favor de denunciar Albiol per calumniar l'escola pública

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 12:00 h

La petició en la plataforma change.org acumula més de 200.000 firmes

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Una petició a Change.org demana al Departament d'Ensenyament que denunciï per calúmnies el president del PPC, Xavier García Albiol, per afirmar que a la majoria d'escoles públiques catalanes "s'educa per odiar Espanya". La sol·licitud ja acumula més de 200.000 adhesions a les 10.00 hores d'avui dilluns.

Notícies relacionades

En el text es considera que les paraules d'Albiol són "un gravíssim atac a la feina de tota la comunitat escolar del país". "El col·lectiu de mestres no podem permetre que s'utilitzin aquestes mentides i acusacions per atacar-nos, amb l'únic objectiu de treure'n rèdit polític", afegeix la petició de Change.org.Es recorda que el mestre català –més enllà de la seva ideologia- "educa des de la pau, la tolerància i la solidaritat. Mai des de l'odi, la ràbia o la violència". "És per això que, signant aquesta petició, instem al Departament d'Ensenyament a denunciar Xavier García Albiol per calúmnies", finalitza el text impulsat per Xavier VB.