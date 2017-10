L'ANC veu coherent la resposta de Puigdemont

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 10:00 h

Reaccions de les entitats sobiranistes a la carta del president a Rajoy

El president l'ANC, Jordi Sànchez, ha qualificat aquest dilluns de coherent la resposta del president del Govern, Carles Puigdemont, al requeriment del Govern central, i ha assegurat que la "responsabilitat històrica" serà del president del Govern, Mariano Rajoy, si finalment s'aplica l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia de Catalunya.

"La carta és coherent amb el que es va comprometre el president Puigdemont el dia 10 en el Parlament", ha destacat en declaracions a Catalunya Ràdio abans de declarar en l'Audiència Nacional com investigat per un delicte de sedició en les protestes contra les detencions per l'1-O.





Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que no renunciaran als seus objectius però "podem esperar aquests dos mesos que demana" el president.

Cuixart ha demanat que es mantingui la unitat del sobiranisme. "Malgrat l'escepticisme, som generosos amb l'oferta de diàleg, però hem de ser exigents i aplicar els resultats de l'1-O", ha conclòs el president d'Òmnium.

Tant Sànchez com Cuixart han fet aquestes declaracions minuts abans d'entrar a l'Audiència Nacional, on declaren, juntament amb el Major dels Mossos, com a investigats per un suposat delicte de sedició. Sànchez ha assegurat que "si l'Estat decideix trencar les vies de diàleg, la responsabilitat històrica serà seva", i ha demanat als catalans que estiguin tranquils perquè es respectarà el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.

