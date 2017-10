Catalá considera que la resposta de Puigdemont no és vàlida

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

16 d'octubre de 2017, 10.31 h







UN ruc del partit FRANQUISTA considera que la resposta no és vàlida.







DOS MILIONS de persones prou intel.ligents per defensar el dret d'autodeterminació, considerem que Rafa Catalang NO ÉS VÀLID . . . més que per a escombrar els corredors de "nuevos ministerius".







Crec que les quantitats parlen per si soles.