Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 11:30 h

L'alcaldessa avisa els dos presidents que en clau econòmica i social no es pot allargar aquesta "incertesa"

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que practiquin el "diàleg real i no l'epistolar".

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau © Patrícia Mateos Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Carles Puig, Catalunya, Economia, Espanya, Gobierno, independència, referèndum

Notícies relacionades

Durant la presentació de la conferència de Xavier Domènec en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Colau no ha valorat la rèplica de Puigdemont al requeriment de Rajoy però sí que ha carregat contra el popular per haver plantejat el diàleg com una "rendició"."I això és un error, perquè si tu la primera resposta que demanes a l'interlocutor la situes com una rendició, està clar que aquest diàleg no serà fructífer", ha argumentat. Ha reclamat als dos dirigents que facin cas al clam majoritari de diàleg i que acabin amb aquesta situació "d'incertesa"."En clau econòmica i social no ens podem permetre allargar aquest període", ha reblat.