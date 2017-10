A més, ha reiterat la proposta d'un ple monogràfic al Parlament per "proclamar la república" aquesta setmana o la següent i ha vaticinat que el govern espanyol no oferirà diàleg.

La diputada de la CUP, assegura que la formació és partidària de negociar "un cop se'ns hagi reconegut com a subjecte polític".

Boya ha explicat que no s'han reunit amb el president des del dimarts passat i que "tot ha sigut molt hermètic". També ha criticat el contingut de la carta i ha insistit a proclamar la república. "La CUP hauria fet una carta molt diferent", ha reblat. Negociar com a subjecte polític

"La CUP ha demostrat prou serietat per a ser partícip d'una resposta tan transcendental com aquesta", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.

La diputada de la CUP Mireia Boya ha assegurat que la seva formació no coneixia el contingut de la carta de Puigdemont a Rajoy i ha lamentat que no se'ls hagi consultat.

