Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 11:20 h

La vicepresidenta del Gobierno lamenta que Puigdemont no hagi contestat al requeriment

"No era tan difícil dir sí o no", ha assegurat en una roda de premsa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "El Gobierno lamenta que el president de la Generalitat no hagi contestat al requeriment".

El Gobierno espera que en aquestes hores que queden abans que acabi el segon termini, que serà aquest dijous a les 10 del matí, "respongui clarament a la pregunta".

"El diàleg ja no resulta creïble per a ningú", ha constatat la vicepresidenta del Gobierno. "No es pot fer una crida al diàleg quan es nega el debat al Parlament".

"Puigdemont té una oportunitat de tornar a la legalitat", ha reiterat Sáenz de Santamaría. "Té a les seves mans començar a resoldre la situació" i ha afegit "que respongui sí o no a la pregunta".



Sense detalls del 155



Sáenz de Santamaría ha convidat a Puigdemont al Congrés dels Diputats per tal de debatre aquesta qüestió. "El Gobierno té una resposta avalada per una majoria parlamentària que el convida a debatre al Congrés dels Diputats"



Sáenz de Santamaría ha evitat donar detalls sobre els plans del Gobierno per aplicar l'article 155 de la constitució. "Està a les mans de Puigdemont evitar fer els següents passos", ha subratllat.