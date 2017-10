Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 12:30 h

Taula per a la Democràcia surt en defensa dels presidents de les entitats sobiranistes i demana que s'aturi la causa per sedició

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, considera que és "intolerable" que es puguin plantejar mesures com empresonar els líders de les entitats sobiranistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, després que tornin aquest dilluns a l'Audiència Nacional a Madrid per tornar a declarar, investigats per un suposat delicte de sedició, respecte les manifestacions del 20 i el 21 de setembre però també per l'1-O.

En ser preguntat sobre si augura que se'ls decretarà presó, Domènech, de forma contundent, ha respost: "Ha de ser que no".

"Qualsevol escenari contrari demostra que hi ha poders de l'Estat que estan buscant una situació incendiària i que estan sent absolutament irresponsables", ha assegurat Domènech en una conferència aquest dilluns al Fòrum Europa Tribuna Catalunya.

En aquest context, ha advertit que si només s'aplica la llei en la seva "cara coercitiva" es destrueix la legitimitat de la norma. I ha acusat el PP de ser el partit que destrossa a "cops de destral" el pacte de 1978 i els "acords bàsics" de la transició.



En defensa de Sànchez i Cuixart

La Taula per la Democràcia exigeix que s'aturi la causa per sedició contra Sánchez i Cuixart per "injustificable". L'entitat denuncia que es tracta d'una acció "política i judicial desproporcionada" i contrària a les llibertats d'expressió, reunió i manifestació.

L'entitat ha recordat que la sedició "és una acusació pròpia de conflictes bèl·lics". "Per això, remarquem que aquesta causa queda totalment fora de lloc", ha insistit Taula per la Democràcia, creada abans de l'1-O i formada per diferents entitats, sindicats i organitzacions juvenils i de la societat civil.



L'entitat assegura que vol contribuir a la cerca de "solucions polítiques a la situació actual, impulsant la negociació i la mediació", però ha avisat també que davant de qualsevol acció contrària als drets fonamentals no descarta "cap forma pacífica i consensuada de mobilització i resposta de país".

