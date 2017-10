Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 11:40 h

"Tenim davant un mur de formigó", ha explicat el diputat de la CUP Benet Salellas en declaracions a TV3.

"El debat que proposa l'Estat és dins del marc de la reforma constitucional, cosa que no dóna resposta al mandat de l'1-O d'actuar com un subjecte polític" i ha afegit que "l'Estat ens nega la bilateralitat".

"Si no proclamem la República, els actors internacionals no participaran en cap mena de diàleg", ha assegurat el diputat de la CUP.

"El poble de Catalunya, després de defensar el referèndum, ha de rebre una explicació clara del que està passant", ha exposat Salellas.



Acomplir el mandat de l'1-O

"Hi ha una majoria molt àmplia al Parlament que és conscient que la situació d'excepcional d'amenaça a la democràcia fa inviable l'activitat parlamentària autonòmica", ha detallat.



"Cal trobar una via per acomplir el mandat de l'1-O i aquesta via no passa per la realització d'unes eleccions, això seria desviar el focus de l'agenda politica del país, implica executar el referèndum".

"PP PSOE C's no accepten dialogar sobre el dret d'autodeterminació de Catalunya", ha subratllat. "Necessitem claredat en la proclamació de la Republica i construir mesures efectives que permetin implementar la República. És la millor manera de defensar la sobirania de Catalunya davant de l'autoritarisme del 155", ha sentenciat.

