El TSJC tira endevant amb la querella contra la Mesa per les lleis del referèndum i transitorietat

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

16 d'octubre de 2017, 16.08 h







#1







Veiam, t'ho tornaré a explicar, a veure si amb una inspiració de l'esperit sant . . .













NO HAS VIST NI UNA PUTA O NI UNA ESTELADA??











PER VEURE PUTES HAS D'ANAR AL BORDELL ON ES PROSTITUEIXEN TA MARA I TES GERMANES.













PER VEURE ESTELADES, PPOBRA CRETINA, HAS D'ANAR A UN PAÍS COM CATALUNYA QUE FINS ARA NO ERA INDEPENDENT. ANDORRA ÉS INDEPENDENT DES DE L'EDAT MIITJANA.























(què li explico, PPobra PPalurda, si tampoc no entén res del que llegeix!!!!)