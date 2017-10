Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 13:50 h

Els diputats recomanen al govern d'Eslovènia que aposti des de la Unió Europea per una "solució" basada en la negociació

A primera hora del matí, Puigdemont ha respost a Rajoy i li ha demanat dos mesos per "dialogar". En la carta enviada, el president de la Generalitat ha adjuntat resolucions i declaracions de líders i estaments internacionals en favor de la mediació. En aquest sentit, el Parlament eslovè s'ha tornat a manifestar i ha apostat pel diàleg. D'altra banda, ahir, l'alcaldessa de París va assegurar que li han proposat formar part d'una mediació entre Catalunya i l'Estat.

Vista general dels observadors internacionals, encapçalats per l'exministre d'Afers Estrangers d'Eslovènia Dimitrij Rupel © Laura Fíguls Comparteix Tweet

La Comissió d'Afers Exteriors del parlament d'Eslovènia ha demanat aquest dilluns al govern eslovè que advoqui per una "solució basada en el diàleg" per a Catalunya.En una reunió celebrada aquest matí a Ljubljana, els parlamentaris han instat l'executiu eslovè a promoure aquesta solució negociada des de les instàncies de la Unió Europea.La setmana passada, els comitès d'Afers Exteriors i d'Afers Europeus de la cambra eslovena ja van votar per unanimitat una resolució que condemnava la violència de l'1-O i apostava pel diàleg i pel respecte al dret a l'autodeterminació d'acord amb els paràmetres de la normativa internacional.