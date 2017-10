El vicepresident respon així les declaracions de la seva homòloga Soraya Sáenz de Santamaría que ha dit en roda de premsa que "no era tan difícil dir sí o no".

Després que Puigdemont hagi ofert una reunió per obrir negociacions durant dos mesos, el president del govern espanyol ha qualificat de "no creïbles" aquestes crides al diàleg i l'ha emplaçat, una altra vegada, a portar el diàleg al Congrés dels Diputats.

Rajoy lamenta en la seva missiva que Puigdemont no hagi contestat el seu requeriment i dona fins dijous a les 10.00h perquè hi hagi una rectificació.

