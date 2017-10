Forn, sobre la declaració d'independència: “És evident que si el diàleg no és correspost, el següent pas serà aquest”

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 14:20 h

Ha dit que "està preparat per tot" si una eventual aplicació de l’article 155 acaba amb el cessament dels membres del Govern

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha donat per fet aquest dilluns que si en els dos mesos que es dona el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per dialogar amb el govern espanyol, no obtenen respostes en aquesta direcció, es procedirà a una declaració d'independència de Catalunya. "És evident que si aquest diàleg no és correspost, el següent pas serà aquest", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Forn ha avisat que "si davant una oferta de diàleg i de voler trobar solucions", la resposta del govern espanyol és l'aplicació de l'article 155, "nosaltres haurem d'actuar".

Sobre la resposta de Puigdemont al requeriment del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, perquè concretés si havia declarat o no la independència, Forn ha explicat a Catalunya Ràdio que en una reunió amb el Govern divendres passat, el president de la Generalitat els va traslladar els aspectes centrals de la carta i que, tot i que no en sabien exactament el contingut, sí que coneixien quin tipus de resposta seria.

En cas de rebre una resposta negativa del govern espanyol per asseure’s a dialogar en les properes setmanes, Forn ha assenyalat: ''Continuarem. Tenim molt camp per recórrer nosaltres. Es va suspendre aquesta declaració, es pot deixar de suspendre''. Amb tot, el conseller ha afirmat que esperaran els següents passos de l’executiu de Rajoy: ''Si creiem en el diàleg, el que hem de fer és portar aquesta oferta fins al final. No podem cremar una etapa sense tenir una resposta del govern''.

Forn ha reconegut que el diàleg és ''molt difícil'' i ha assenyalat que, en aquest sentit, no són ''ingenus'', però ha reafirmat l’aposta del Govern per aquesta via: ''Sabem que és la que pot donar una millor solució''. El conseller ha destacat que, a mes de diàleg, també demanen el ''cessament'' de les polítiques de ''repressió'' de les últimes setmanes, tant a nivell polític com policial i la intervenció d’Hisenda.

Preguntat per si està preparat que una eventual aplicació de l’article 155 acabés amb el cessament dels membres del Govern, Forn ha respost que està ''preparat per tot''. Ara bé, en aquest cas, el conseller ha deixat clar que s’hauria d’explicar sobre quina base es pot prendre aquesta decisió si no han comès cap delicte i ha recordat que cap jutge l’ha cridat a declarar. ''Si davant una oferta de diàleg, la resposta és aquesta, nosaltres haurem d’actuar'', ha dit.

