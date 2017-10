Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 16:55 h

"¡Como voy a posicionarme a favor de la independencia!"

El propietari de la Bruixa d'Or ha quedat retratat en una conversa telefònica on s'esplaia a gust contra els independentistes, especialment, els del seu poble, Sort. Xavier Gabriel assegura que li és igual que l'estiguin gravant o que estigui parlant per una ràdio: "yo soy español y orgulloso de serlo toda la vida, y se lo digo a usted y al Papa i al Espiritu Santo. A mi me sobran cojones para decir que soy espanyol".

A la gravació , feta per una persona anònima que assegura que té una penya que compra loteria a la Bruixa d'Or i vol assegurar-se que el negoci no és independentista per a seguir-la comprant, es pot escoltar Xavier Gabriel, el propietari, afirmar que "yo me estoy pelando con el puto ayuntamiento del pueblo cada día" sobre aquest afer per acabar afirmant que té ganes de tancar el negoci i només vendre per internet: "mi il·lusión és que les den por el culo a estos hijos de puta".

Gabriel demostra tenir molt poc amor i estima cap a Sort: "la gente de mi pueblo son unos fracasados, con hijos que no son un orgullo como el mío sinó que son unos porretas" i acaba assegurant que per les posicions independentistes del poble, no hi farà unes inversions que tenia previstes: "le doy mi palabra".

Gabriel assegura que el procés és tota una farsa "para ocultar los robos la mejor manera es independizarse" i explica que "ahora pongo el cartel en castellano para que al que no le guste que se joda".

A l'àudio, que dura uns 14 minuts i que directe!cat n'ha fet un resum, Gabriel explica que "hace 30 años nadie se podia imaginar que esto podria llegar hasta aquí" i també diu que li va saber més greu que es deixés de donar religió al col·legi abans que es fes la normalització lingüística catalana: "por mucho que nos hagan aprender catalan, nos guste o no, nunca el catalán va a aflorar como el español".

Sort a la Guardia Civil

El propietari de La Bruixa d'Or també explica que li van comprar loteria uns agents de la Guardia Civil i en veure'ls els va dir "les deseo la mejor suerte" per acabar especificant que "y no me referia a la lotería". El seu parer, però és diferent quan li pregunten pels Mossos: "no tengo ni un puto individuo de estos como cliente".





Yo pienso igual que Ella. pic.twitter.com/16QZGtmCME — Xavi Gabriel (@XaviGabriel) 15 d’octubre de 2017

