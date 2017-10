Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 15:30 h

Ha dit que no proposa il·legalitzar partits però sí programes electorals, el que a la pràctica portaria a les mateixes conseqüències

El president del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, no ha tingut cap mirament a l'hora d'afirmar que, en unes hipotètiques eleccions al Parlament, caldria il·legalitzar els programes electorals independentistes on les formacions apostin per "destruir Espanya".

En roda de premsa, Albiol ha dit que no proposa il·legalitzar partits però -amb tot- sí que considera "insòlit" i "no admissible" que un partit pugui concórrer a les eleccions dient "que es carregarà el país". "Espero que si algú té la temptació de dir que si guanya les eleccions proclamarà la república, l'estat de dret actuï i ho faci no permetent que es pugui presentar ningú que destrossa Espanya", ha declarat.Així, ha afirmat que els continguts dels programes electorals han d'estar "ajustats a la legalitat" i ha afegit que això que proposa no és estrany.