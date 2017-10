Rivera insisteix en l'aplicació del 155

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 16:00 h

"No podem donar més temps als que busquen suports internacionals per carregar-se la nostra democràcia i la Constitució"

El líder de Cs, Albert Rivera, ha emplaçat aquest dilluns el president espanyol, Mariano Rajoy, a deixar d'intercanviar-se "correspondència" amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i aplicar ja l'article 155 de la Constitució.

"No podem donar més temps als que busquen suports internacionals per carregar-se la nostra democràcia i la Constitució", ha afirmat Rivera en roda de premsa després de l'executiva del seu partit. Rivera ha afirmat que cal dir "prou" al "xantatge" de Puigdemont. "És el moment d'actuar amb serenitat i fermesa" ha sentenciat.



Segons el líder de Cs, Puigdemont busca "guanyar temps" per trobar una mediació internacional i "solucionar el que no guanya a les urnes, que és la voluntat de la majoria dels catalans i del poble espanyol en el seu conjunt".



"És moment d'aplicar i defensar la Constitució i garantir els drets i llibertats de tots els espanyols", ha sentenciat Rivera, que ha assegurat que el president de la Generalitat "té segrestada la voluntat de 7,5 milions de catalans" als qui cal "donar la llibertat de votar i elegir un govern democràtic que torni a la democràcia i a la constitució".



A la recerca d'"eleccions lliures i democràctiques"

Segons Rivera, aquestes serien unes "eleccions lliures i democràtiques" que permetrien actuar "amb garanties suficients perquè el resultat s'acati i respecti" i "sobretot" on els partits constitucionalistes tinguin una "opció de guanyar".



"Per aquí passa la solució: no per marejar la perdiu, ni intercanviar correspondència amb els autors del cop, ni cansar els espanyols perplexos de veure que Puigdemont enreda amb les seves cartetes i les seves trampes", ha dit.

