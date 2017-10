PSOE, PSC i PPC també es manifesten a favor de la suspensió de l'autonomia de Catalunya

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 18:00 h

El líder de C's, Albert Rivera, ha instat a Rajoy a aplicar ja l'article 155 de la Constitució

La resposta de Puigdemont al requeriment de Rajoy no ha agradat gens als partits unionistes. En aquest sentit, han instat al president del gobierno, Mariano Rajoy, a aplicar l'article 155 de la constitució. El gobierno li dóna a Puigdemont fins dijous a les 10.00h del matí perquè "rectifiqui" i, si no, prendrà "les mesures necessàries", ha advertit.

El PSOE considera “inadmissible” la resposta de Puigdemont. Ho ha dit el portaveu de l'executiva federal del PSOE, Oscar Puente, que ha avançat que una eventual aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya sorgiria d’un acord entre el govern espanyol i el PSOE per “restaurar l’autonomia” a Catalunya mitjançant una convocatòria d’eleccions, tot i que no ha volgut abordar mesures concretes a adoptar.Tanmateix, el secretari d'organització del PSC; Salvador Illa, veu la resposta de Puigdemont “decebedora” i insisteix que “aclareixi que no s’ha declarat la independència”. Illa es mostra favorable a que Rajoy “restauri l’estat de dret” si el president “no rectifica” i avisa que si s’aplica el 155, "el Govern seran els únics responsables per no dir la veritat”, ha sentenciat.En la mateixa línia, s'ha manifestat el líder del PPC, Xavier García Albiol, que aposta per aplicar el 155 per "descontaminar" la Generalitat i alerta que la paciència de l'Estat "té un límit". Albiol lamenta que Puigdemont hagi buscat la "satisfacció" de la CUP i ERC en la resposta al requeriment del govern espanyol.