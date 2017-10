Somescola demana la rectificació dels ministres i polítics que ''han mentit'' sobre l'escola catalana

En un comunicat, la plataforma ha demanat la rectificació del ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i dels polítics que consideren que ''han mentit deliberadament'' sobre la tasca que les escoles duen a terme a Catalunya.



Des de Somescola es considera que s'ha fet evident la voluntat de ''desprestigiar'' l'escola i ''justificar'' una futura intervenció de l'Estat. Per aquest motiu, des de la plataforma s'ha reiterat el compromís amb l'escola catalana.



Somescola també ha defensat l'escola com a ''eina clau'' per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens construït els darrers 30 anys.



La plataforma destaca que durant aquest període els professionals de l'educació han exercit amb vocació i passió la tasca docent, oferint a infants i joves, les eines necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta, transmetent els valors de la democràcia, del respecte, de la diversitat, de diàleg i de la tolerància.



Objectius lingüístics

Des de Somescola també s'ha recordat que els alumnes catalans han assolit els objectius lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials al país, el català i el castellà, i ha destacat que en el cas del castellà, fins i tot es millora la mitjana estatal per sobre de comunitats monolingües, segons dades del ministeri.

La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC) ha criticat aquest dilluns les declaracions contra el sistema educatiu català perquè considera que intenten ''desestabilitzar un sistema que funciona des de fa anys''. Per la FaPaC s'estan escampant ''mentides tòxiques i lamentables'' que no resolen els autèntics problemes del sistema com consideren que són la desinversió progressiva i la privatització dels serveis educatius. Per la FaPaC, les declaracions de Dastis o Méndez de Vigo semblen una ''campanya orquestrada'' amb més ''interès partidista'' que no pas un sentiment generalitzat compartit per la gran majoria de la societat catalana.



Per la FaPaC, el principal retret al sistema és la ''doble xarxa escolar'' que no afavoreix, des del seu punt de vista, la inclusió escolar ni la convivència de diferents grups socials a l'escola i per tant, no s'aconsegueix que el sistema pugui compensar les desigualtats profundes de la societat de manera que l'èxit educatiu depèn més del punt de partida socioeconòmic o sociocultural que no pas de les capacitats i l'esforç de l'alumne.

Des de la FaPaC però es considera l'escola com un ''santuari de dedicació a la infància'' que sempre procura el millor pels alumnes, i ha destacat l'esforç que s'ha fet els darrers anys amb els infants amb síndrome de Down, que han passat de ser ''desnonats acadèmics'' a poder treballar.





El Consell Social de la Llengua Catalana denuncia els atacs de l'Estat i defensa l'escola catalana com a model "d'èxit"

El Consell Social de la Llengua Catalana - l’òrgan d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística de la Generalitat- ha fet aquest dilluns una declaració en defensa del model lingüístic i pedagògic de l’educació a Catalunya arran dels requeriments del Ministeri d’Educació al Departament d’Ensenyament sobre presumptes delictes per "adoctrinament ideològic" i com a resposta a les declaracions als mitjans de comunicació dels darrers dies que "falsegen" la situació del castellà a les escoles públiques catalanes. En l’escrit, el Consell defensa l’escola catalana com a "sistema d’èxit" i ha manifestat un cop més el seu rebuig absolut als "atacs" del govern espanyol.

Aquest matí, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha presidit el ple del Consell Social de la Llengua Catalana en què s’ha acordat la declaració. En el text, el Consell defensa que el model d’escola catalana és "un sistema d’èxit" i ha manifestat un cop més el rebuig absolut als "atacs" del govern espanyol envers el sistema educatiu català. El Consell ressalta que el model educatiu català "està avalat" pel Consell d’Europa i ha recordat que garanteix el coneixement del català i el castellà "de manera equivalent". El Consell ha rebutjat també "la greu i infundada acusació d’adoctrinament de l’alumnat" i ha manifestat el seu suport als professionals de l’ensenyament i al Govern.



Ensenyament prepara accions judicials contra els polítics que "injuriïn" l'escola catalana



El Departament d'Educació ha advertit aquest dilluns que prendrà les accions judicials "necessàries" contra els autors dels "atacs" al model educatiu català i que injuriï els docents. Per protegir als alumnes, docents i al conjunt de l’escola catalana, el Departament d’Ensenyament ha demanat als seus serveis jurídics que emprenguin les accions judicials contra membres del govern espanyol i de diversos partits polítics per les "falsedats i acusacions infundades".

En un comunicat, la Conselleria ha assegurat que l'escola catalana "és un exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme" i "una de les principals vies d'integració de les famílies nouvingudes, i un veritable ascensor social". "L'escola catalana està íntimament lligada a la seva realitat social i per això ha d'atendre les inquietuds dels seus alumnes quan la societat del seu entorn viu episodis traumàtics", explica. "La professionalitat dels docents i l'autonomia de centre són el puntal del sistema i en garanteixen la pluralitat". Atacar la professionalitat dels docents és "injuriar-los i intentar atemorir-los" perquè exerceixin "l'autocensura" en tot allò que pugui perjudicar els interessos de qui els injuria. Segons el Govern, "l'escola catalana és convivència", i aquesta convivència es garanteix i es treballa cada dia amb tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa. "Els atacs externs intenten trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics", argumenta. "Aquesta campanya orquestrada no té escrúpols pel fet de prendre com a hostatges el conjunt d'alumnes catalans; és una violació clara de l'article 10 de la Carta Universal dels Drets dels Infants de Nacions Unides: 'L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena'". El comunicat conclou que al llarg dels 40 anys de franquisme, alumnes, docents i escoles "van patir l'adoctrinament" de la Formación del Espíritu Nacional: "avui la pedagogia i les necessitats dels alumnes són la única guia de l'escola catalana". A més, recorda que els resultats del sistema educatiu de Catalunya i l'adquisició de les competències bàsiques són un "exemple de transparència" amb la supervisió del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. La "discriminació" de Dastis i els "assetjats" de Mejías La Federació no descarta interposar querelles, civils o penals, per la gravetat de les afirmacions i l'interès desestabilització que les motiven.

D'altra banda, la presidenta del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha assegurat que alguns nens han hagut de canviar d'escola perquè estaven sent "assenyalats i assetjats" per mestres i companys ja que els seus pares no havien votat l'1 d'octubre, perquè havien participat en una o una altra manifestació o per ser fills de Guàrdia Civil o policia de l'Estat. En roda de premsa, Mejías no ha pogut concretar el nombre de casos excusant-se en que aquestes situacions no es traslladin als nous centres escolars on ja haurien començat, ha dit. Ha parlat de centres concertats afectant nens de 5 ó 6 anys i també de 10. Ha apuntat que inspecció d'Educació té coneixement del que està passant en determinats centres escolars i que els ha "tret importància". En aquest sentit, el Consorci d'Educació de Barcelona diu que no li consta cap canvi d'escola per motius ideològics.

La coordinadora d'entitats en defensa de l'escola catalana també recorda que l'Estat fa anys que ha engegat una ofensiva contra la llengua i ha recordat que s'han eliminat hores lectives de català, a través de sentències judicials.El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha reiterat aquest dilluns que el castellà està "discriminat" a les escoles de Catalunya. “Només cal veure la situació real i el nombre d’hores que es fan d’ensenyament del castellà”, ha sentenciat a la seva arribada al Consell d’Afers Exteriors amb els seus homòlegs europeus.A més, el ministre ha assegurat que en comparació amb el català, "només cal veure" quina és la llengua millor “tractada, privilegiada i menys discriminada”. “És clar que em reafirmo”, ha conclòs, preguntat pels seus comentaris sobre el català en una entrevista amb un mitjà francès. Dastis va afirmar en una entrevista a la cadena francesa CNews que el castellà està “discriminat” a les escoles públiques de Catalunya.