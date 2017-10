Dastis assegura que la UE donaria suport a l’aplicació del 155

Amb tot, en cas que aquest es produís, ha negat estar "preocupat", ja que està "convençut" que tant les institucions de la Unió Europea com els seus "socis" "defensen" l'Estat de dret i els valors de la Unió.

Respecte a la propera cimera europea, Dastis no "creu" que hi hagi un debat sobre la situació de Catalunya.

Segons ha declarat als periodistes, durant la trobada de ministres europeus d'aquest dilluns a Luxemburg ha mantingut converses sobre Catalunya "al marge" de la reunió amb el britànic Boris Johnson i el Jean-Yves Le Drian. "És lògic que la gent pregunti com està la situació", ha explicat.

