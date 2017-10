ERC no descarta aixecar la suspensió de la DI si l'Estat aplica el 155

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 18:15 h

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, troba "raonable" el termini de dos mesos que ha donat Puigdemont pel diàleg

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha obert la porta aquest dilluns a aixecar la suspensió de la DUI si l'Estat aplica finalment l'article 155 a Catalunya. "No descartem res ni avancem res. Per tant, queda descartada l'aixecament de la suspensió? No. És aquesta l'única solució? Ho debatrem quan arribi el moment", ha reflexionat en veu alta Sabrià, que ha assegurat que el Govern no es quedarà tampoc de braços plegats. "Si el 155 comporta una intervenció de la Generalitat més gran que la que patim actualment no ens mostrarem impertèrrits i prendrem les decisions que s'han de prendre", ha avançat el portaveu nacional d'ERC, que també s'ha mostrat satisfet per la carta de resposta de Puigdemont i ha trobat "raonable" el termini de dos mesos que ha donat el president de la Generalitat pel diàleg. "Hi havia una por que era la manca de terminis, no veure-li un final a tot plegat. Per respecte a la ciutadania, havíem d'acotar aquest espai", ha valorat Sabrià.

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en una imatge d'arxiu © Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, DI, ERC

"També entenem que no és el termini que la CUP volia sobre la taula però continuarem dialogant perquè s'avinguin i sigui un punt de trobada", ha continuat el portaveu d'ERC, que tampoc ha volgut aclarir si faran costat a la CUP en la petició de convocar un ple extraordinari per proclamar la República. "Això és decidirà aquesta tarda a la junta de portaveus del Parlament", ha puntualitzat Sabrià, que ha reiterat que "la unitat és cabdal" al sobiranisme. "Ens ha fet forts per superar temps difícils i ara no es pot trencar", ha insistit el portaveu d'ERC davant la possibilitat que els de la CUP abandonin l'hemicicle en els propers dies. Sobre l'opció de portar la mediació al Congrés, Sabrià ha tallat de soca-rel qualsevol possibilitat. "Fins a 18 vegades aquests últims anys hem portat a la cambra baixa espanyola debatre no sobre la independència sinó sobre una cosa tan senzilla com un referèndum acordat", ha recordat el portaveu republicà.

"I en totes 18 ocasions s'ha passat sempre el rodet i s'ha negat la possibilitat de diàleg. Per tant, és fase superada", ha sentenciat Sabrià, que sí ha volgut deixar clar que l'actual proposta de Puigdemont és "una reunió entre els dos governs, d'igual a igual". "Sense apriorismes i sense cap renúncia", ha afegit el portaveu nacional d'ERC, que ha lamentat que la resposta immediata del govern espanyol ha estat "una nova amenaça". "L'oferta és senzilla, i amb un termini raonable de dos mesos, però la vicepresidenta Sáenz de Santamaría s'ha negat a respondre si volen asseure's a una taula a dialogar", ha criticat Sabrià. "On cada dia nosaltres posem mostres de diàleg a l'altra banda hi trobem frontisme. Ells volen una rendició però trobaran sempre el nostre compromís amb l’1 d’octubre", ha confirmat amb contundència el portaveu nacional d'ERC.

"Qui fa la independència són els ciutadans amb els seus vots. Per nosaltres, la declaració està feta perquè la van fer els ciutadans votant i es van portar els resultats al Parlament", ha puntualitzat el portaveu republicà, que ha finalitzat opinant sobre les últimes declaracions del líder del PPC, Xavier García Albiol, que ha plantejat il·legalitzar programes electorals independentistes que apostin per "destruir Espanya". "Albiol col·lecciona disbarats des de fa dies", ha ironitzat Sabrià, que ha titllat el president popular català de "gran interpretador de l'article 155 de la Constitució". "Avui vol il·legalitzar ERC una mica però no em feu valorar més disbarats", ha conclòs el portaveu republicà.

Notícies relacionades