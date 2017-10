El ministre d'Exteriors alemany expressa el suport a negociar sobre la situació a Catalunya

Per la seva banda, el ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha matisat les paraules de Gabriel en sortir de la reunió amb els seus homòlegs europeus dient que l'alemany "no ha afegit que el diàleg ha de ser dins del marc constitucional". "Crec que Alemanya té una posició indubtable", ha sentenciat Dastis.

Segons ha dit, les parts implicades han "d'utilitzar el temps i l'espai a Catalunya i Espanya". En aquest sentit, el ministre ha expressat "tot el suport a tothom que vulgui seure a la taula de negociacions" per "resoldre aquests assumptes" i arribar a una situació "estable" a Catalunya i a Espanya.

