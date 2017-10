Última actualització Dimarts, 17 d'octubre de 2017 05:00 h

El president se'n fot dels atacs unionistes sobre un adoctrinament a les aules

Carles Puigdemont ha penjat una foto al seu Instagram Histories (unes publicacions que només duren 24 hores i després s'esborren automàticament i que tan de moda estan ara) una plantilla amb una agenda fictícia escolar on fa burla i mofa sobre com seria un adoctrinament català als infants als centres educatius.

Carles Puigdemont, president de Catalunya, ha volgut contestar amb ironia i humor les acusacions de l'unionisme, que s'estan intensificant aquests últims dies, sobre l'adoctrinament que pateixen els nens catalans als centres educatius del Principat. Segons el Gobierno, el PP, Ciudadanos o el mateix PSC, a Catalunya s'inculca odi a Espanya i, a més, és més fàcil aprendre alemany que espanyol.

No hi ha millor arma que l'humor a respondre tals acusacions basades en la catalanofòbia, la ignorància i la maquiavèl·lica intenció d'intoxicar l'opinió pública espanyola. És per això que Puigdemont ha contestat amb una agenda escolar fictícia i esbojarrada de com s'imagina un unionista espanyol que és el dia a dia d'un alumne a Catalunya.





Per exemple, destaca la plàstica on s'ensenya a fer una estelada o un una papereta, classes d'educació emocional on s'aprèn a odiar al PSC o Ciudadanos, en canvi es dedica una hora a adorar al president a amagar urnes. El treball de recerca és buscar ajuts internacionals i fins i tot hi ha una classe d'autolesions.

