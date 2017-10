El Govern creu que Rajoy intenta guanyar temps abans d'aplicar el 155

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 20:15 h

JxSí i la CUP acorden deixar en suspens el ple del Parlament d'aquesta setmana a l'espera de si s'aplica

El Govern creu que el govern espanyol no ha complert aquest dilluns l'amenaça d'aplicar l'article 155 de la Constitució. Segons han considerat fonts de l'executiu català a l'ACN, la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ofereix dos mesos de diàleg, ha desconcertat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Argumenten que el requeriment enviat divendres establia un primer termini fins avui dilluns per aclarir si s'havia declarat la independència i un segon, que acaba dijous a les 10h, per una rectificació abans d'aplicar el 155. Ara, segons interpreten aquestes mateixes fonts, els tres dies de marge són per aclarir si s'ha declarat la independència. Aquest moviment és, segons l'executiu català, una manera de guanyar temps i no suposa el final de res. El Govern encara no ha decidit si respondrà la carta de Rajoy i Puigdemont té previst abordar la qüestió aquest dimarts amb els seus consellers en el marc del Consell Executiu.

El Govern creu, doncs, que s'està en el mateix escenari que divendres, amb la demanda perquè Puigdemont digui clarament si es va declarar o no la independència la setmana passada.

Un fet que demostra, segons aquestes fonts, que l'executiu espanyol no ha complert amb el que deia el requeriment, tenint en compte que els tres darrers dies es donaven per fer una rectificació i no per aclariments. Així doncs, des del Palau de la Generalitat parlen fins i tot d'una moderació de les posicions per part del govern espanyol.

En la seva darrera carta, en resposta avui Puigdemont, Rajoy no només ha demanat que en els pròxims tres dies hi hagi una resposta clara, sinó que també rebutja una reunió amb Puigdemont, tal com el president de la Generalitat li ha ofert en la seva missiva. El president del govern espanyol considera que no són creïbles les crides al diàleg del president català i el torna a emplaçar a portar el diàleg al Congrés de Diputats.





JxSí i la CUP han acordat deixar en suspens el ple del Parlament d'aquesta setmana a l'espera de si el govern espanyol aplica l'article 155 de la Constitució i atenent a la situació d'excepcionalitat, segons han explicat fonts parlamentàries en sortir de la reunió d'aquest dilluns de la Junta de Portaveus. Les mateixes fonts han explicat que està prevista que la propera reunió de la junta se celebri dilluns vinent. Fonts de la CUP han apuntat que el proper ple hauria de celebrar-se com a molt tard la propera setmana, mentre que des de JxSí han obert la porta que es pugui celebrar en cap de setmana i no han descartat cap fórmula.



Per la seva banda, fonts dels grups de l'oposició han denunciat que en sis setmanes no hagi hagut ple ordinari ni sessió de control al Govern. Fonts socialistes han plantejat celebrar el ple del debat de política general, CSQP creu que és necessari clarificar quina situació viu la cambra catalana i des de Cs han denunciat una suposada vulneració dels drets dels diputats. El Govern encara no ha decidit si continuarà amb l'intercanvi epistolar amb Rajoy. Puigdemont té previst abordar-ho aquest dimarts al Consell Executiu setmanal amb els seus consellers.

