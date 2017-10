L'Audiència Nacional certifica la nul·la separació de poders a Espanya

Última actualització Dilluns, 16 d'octubre de 2017 18:35 h

Retiren el passaport a la intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana i al Major Josep Lluís Trapero i els obliguen a presentar-se als jutjats cada 15 dies

El diàleg que ofereix l'Estat espanyol és aquest: el Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Lapana seran castigats de moment a presentar-se cada 15 dies en un jutjat i se'ls ha retirat el passaport per a evitar que surtin de l'Estat espanyol.

Així ho ha decidit la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carme Lamela, que, malgrat les imposicions, ha deixat en llibertat la intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana i el Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, després de declarar aquest matí per la causa oberta per sedició.La fiscalia, en canvi, havia sol·licitat mesures cautelars per a Laplana: presó eludible amb una fiança de 40.000 euros i a Trapero presó sense fiança. De moment, però, l'Audiència Nacional ha aplicat les mesures cautelars de retirada del passaport per possible risc de fuga i presentar-se als jutjats cada 15 dies.