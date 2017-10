Cal apuntar que les fonts consultades no formen part del moviment intern Partit Demòcrata per la Declaració d'Independència, que el cap de setmana passat també va demanar que s'aixequés la suspensió del dimarts anterior.

Algunes de les fonts consultades fins i tot han afegit que podrien demanar al Govern que, si aquest dijous es confirma l'aplicació del 155, valori l'opció d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència i proclamar així la República. Des de l'àmbit territorial apunten que la confiança amb Puigdemont és "total", i subratllen que estan convençuts que el president -així com el Govern- estarà a l'altura del moment històric, en cas que calgui fer una passa endavant, a l'espera de les accions de Madrid a partir d'aquest dijous.

Aquesta opció també l'avalen més veus del PDeCAT, entre les quals diputats al Parlament, electes a Madrid, i dirigents amb diversos càrrecs, com ara consellers nacionals i coordinadors territorials. D'altra banda, des de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) mantenen que si s'aplica el 155 i es tornen a atacar les institucions catalanes cal aixecar la suspensió de la declaració d'independència. Sigui com sigui, totes les fonts consultades expressen "confiança màxima" en el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

